Снайпер ВСУ ранил женщину в Донбассе

Украинские силовики обстреляли окрестности Ясиноватой, ранена мирная жительница, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 20.50 украинские силовики обстреляли Васильевку, огонь вели «с направления населенного пункта Каменка, использовалось стрелковое вооружение».

«В результате снайперского огня была ранена женщина 1992 года рождения», – приводит «Донецкое агентство новостей» текст сообщения.

По предварительной информации, женщина госпитализирована с пулевым ранением брюшной полости. В больнице она получила необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в заявлении перед встречей министров иностранных дел в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе российский МИД заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения – на это указывает обострение в регионе.