Опубликовано видео издевательств полковника ГИБДД над подчиненными

В столице начальник отдельного батальона ДПС устроил показательное наказание своим подчиненным, сообщают в соцсетях.

Один из полицейских не смог найти ключи от наручников, чем разозлил полковника полиции, начальник отдельного батальона ДПС, сообщает Telegram-канал Mash.

«...Вывел из строя командиров взводов и рот и заставил их маршировать перед своими подчиненными. А командовать приказал тому самому сотруднику, который потерял ключи», – говорится в сообщении.

Полковник, якобы, взял больничный, после того, как об этом инциденте узнали в управлении собственной безопасности.