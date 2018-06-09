Известный телеведущий решил «сбежать» с Украины в США

Ведущий телеканала СТБ Дмитрий Карпачев решил срочно эмигрировать с Украины в США, сообщают источники.

Карпачев выиграл в лотерею Green Card, в связи с чем в ближайшее время эмигрирует в США, сообщает «Медианяня» со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали о том, что многолетний ведущий проекта «Один за всех» на телеканале СТБ Дмитрий Карпачев покинул шоу. В этом он признался после финального выпуска проекта. Он также принимал участие и в других программах СТБ – «Правила жизни», «Дорогая, мы убиваем детей», «Беременна в 16», «Один за всех».

Премьер Украины Владимир Гройсман рассказывал, почему жители страны все чаще уезжают в другие государства.

В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.