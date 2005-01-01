Захарова порекомендовала британскому послу книгу о ненависти к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила британскому послу в Москве предложением прочесть книгу.

«Сегодня британский посол в России заявил, что «не знает ни одного русофоба в Великобритании». Это прямая цитата. Вот вам и ответ на ваши же многочисленные вопросы «неужели можно настолько цинично вводить в заблуждение?»: «не знаю ни одного», – заявила Захарова в Facebook.

Она отметила, что может рекомендовать Бристоу книгу швейцарского журналиста Ги Меттана «Запад-Россия: тысячелетняя война» с откровенным подзаголовком «Почему мы так любим ненавидеть Россию».

«Там есть и о Великобритании. Я ее как раз читаю на сочинском пляже. Подробно прокомментирую на брифинге на следующей неделе», – добавила дипломат.

Ранее Мария Захарова подарила самой старой в мире женщине из Чечни торт. Дипломат отметила, что ее поразили слова женщины о том, что в ее жизни не было ни одного счастливого дня.