Захарова рассказала о 128-летней чеченке, у которой «не было ни одного счастливого дня»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подарила самой старой в мире женщине из Чечни торт. Дипломат отметила, что ее поразили слова женщины о том, что в ее жизни не было ни одного счастливого дня.

«Пару недель назад прочитала в интернете статью про самую старую женщину в мире - жительницу Чечни Коку Истамбулову. На тот момент ей было 128 лет! Но меня больше поразило не это. В материале были приведены ее слова о том, что за всю ее жизнь не были ни одного счастливого дня», – написала Захарова в Facebook.

«Я взяла калькулятор и посчитала. 128*365+128:4=46752. И ни одного счастливого! Дети, внуки, правнуки – огромная семья. И ни одного счастливого дня?! Коку пережила многое: революцию, войну, депортацию... Но ведь не может так быть, чтобы вообще ни одного. Так меня эта история задела, что я позвонила Шамсаилу Саралиеву, первому заместителю председателя Комитета по делам национальностей Госдумы, депутату от Чечни с одной единственной просьбой: спросить у неё, неужели из почти 50 тысяч ни одного счастливого?!», – эмоционально рассказала подписчикам дипломат.

Она добавила, что сегодня Коку празднует 129 лет.

«И благодаря Шамсаилу она получила от моего имени праздничный торт. А я получила ответ на свой вопрос: она прожила очень тяжелую жизнь, и словами «счастливые дни» ее не опишешь, но были и радость, и горе, а осталась огромная семья. И новый дом от Рамзана Кадырова, который ей построили в 2014 году. Пожелала я ей только одно: чтобы у ее правнуков было этих счастливых дней намного больше, чем у нее. Буду в Чечне, обязательно к ним загляну: ее навещу, с правнуками пообщаюсь, дом посмотрю», – подытожила Захарова.

Добавим, что официально старейшим жителем планеты считается японка Тиё Мияко, ей 117 лет.

Ранее Мария Захарова написала эмоциональный пост, заявив, что история российской участницы конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой была нужна людям, чтобы опомниться.