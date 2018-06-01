Захарова рассказала о 128-летней чеченке, у которой «не было ни одного счастливого дня»

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1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...

Перестаньте лебезить перед предателями!

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Мы строим общество, в котором патриотизм и гражданственность будут уделом «плебса». Так понимаю, что государство ничего с этим делать не собирается. Может, потому что это его устраивает. А может, оно просто не знает, что делать? Подробности...
Обсуждение: 99 комментариев

Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Захарова рассказала о 128-летней чеченке, у которой «не было ни одного счастливого дня»

          1 июня 2018, 18:43

          Текст: Виктория Федотова

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          Официальный представитель МИД России Мария Захарова подарила самой старой в мире женщине из Чечни торт. Дипломат отметила, что ее поразили слова женщины о том, что в ее жизни не было ни одного счастливого дня.

          «Пару недель назад прочитала в интернете статью про самую старую женщину в мире - жительницу Чечни Коку Истамбулову. На тот момент ей было 128 лет! Но меня больше поразило не это. В материале были приведены ее слова о том, что за всю ее жизнь не были ни одного счастливого дня», – написала Захарова в Facebook.

          «Я взяла калькулятор и посчитала. 128*365+128:4=46752. И ни одного счастливого!  Дети, внуки, правнуки – огромная семья. И ни одного счастливого дня?! Коку пережила многое: революцию, войну, депортацию... Но ведь не может так быть, чтобы вообще ни одного. Так меня эта история задела, что я позвонила Шамсаилу Саралиеву, первому заместителю председателя Комитета по делам национальностей Госдумы, депутату от Чечни с одной единственной просьбой: спросить у неё, неужели из почти 50 тысяч ни одного счастливого?!», – эмоционально рассказала подписчикам дипломат.

          Она добавила, что сегодня Коку празднует 129 лет.

          «И благодаря Шамсаилу она получила от моего имени праздничный торт. А я получила ответ на свой вопрос: она прожила очень тяжелую жизнь, и словами «счастливые дни» ее не опишешь, но были и радость, и горе, а осталась огромная семья. И новый дом от Рамзана Кадырова, который ей построили в 2014 году. Пожелала я ей только одно: чтобы у ее правнуков было этих счастливых дней намного больше, чем у нее. Буду в Чечне, обязательно к ним загляну: ее навещу, с правнуками пообщаюсь, дом посмотрю», – подытожила Захарова.

          Добавим, что официально старейшим жителем планеты считается японка Тиё Мияко, ей 117 лет.

          Ранее Мария Захарова написала эмоциональный пост, заявив, что история российской участницы конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой была нужна людям, чтобы опомниться.


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