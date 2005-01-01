Путин и Трамп обсудили возможную встречу

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп по телефону обсудили необходимость проведения встречи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

При этом Песков отметил, что «каких-либо конкретных договоренностей, каких-то конкретных пониманий, какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется».

По его словам, Вена может стать городом, в котором могут встретиться Путин и Трамп.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров.

Путин объяснил что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.