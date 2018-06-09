Суд арестовал машины, квартиры и активы группы «Суммы» по делу братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре автомобиля, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

«Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых», – отметила и. о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

Она добавила, что большая часть постановлений уже обжаловано, передает ТАСС.

В конце марта суд санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозревались в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.