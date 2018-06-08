На новой трассе М-11 застряли десятки автомобилей без бензина

На трассе М-11 застряли более 30 автомобилей из-за отсутствия бензина на АЗС.

Автомобили, с которых кончился бензин, стали собираться в районе Великого Новгорода на 480-м километре новой трассы М-11. Автомобилисты, ехавшие из Москвы в сторону Петербурга заявляют, что заправочные станции не работают, сообщает «Ридус».

Автомобилисты отстояли час в очереди на заправку «Лукойла», но там закончился бензин, после чего они поехали на заправку, располагавшуюся дальше.

Автомобилисты вызвали полицию, после чего к ним приехали аварийные комиссары и привезли шесть неполных канистр.

«Хватило только на семь машин из более чем 30. Нам залили по семь литров и обещали встретить после съезда с платного отрезка, но пока мы никого не видим. Бензин опять кончается, нам ехать еще 13 км до ближайшей заправки. Мы уже видели несколько автомобилей, которые люди просто толкали, чтобы добраться до заправки, на которую мы едем»,– рассказал один из автомобилистов.

Отмечается, что автодорога М-11 соответствует категории «автобан» с расчетной скоростью движения 150 км/ч. Общая протяженность дороги (от МКАД до Кольцевой автомобильной дорогой Санкт-Петербурга) составляет 669 км, преодолеть которые можно за 5–5,5 часов вместо прежних 8–9 часов.

Ввод М-11 полезен с учетом большого объема грузопотока из портов Балтийского моря в центральные регионы России, а сама магистраль является частью сети международных европейских и азиатских автомобильных дорог и входит в состав 9-го Панъевропейского транспортного коридора (Хельсинки – Санкт-Петербург – Московская область – Юг России).