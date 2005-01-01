Автомобилистам сократили время на дорогу из Москвы в Петербург на три часа

Открылся участок скоростной автодороги М-11, которая к концу года соединит Москву и Санкт-Петербург, сократив время поездки между двумя городами на треть.

Участок длиной 200 км находится в Тверской и Новгородской областях. «Таким образом, с учетом уже действующих участков М-11 в обход Торжка и Вышнего Волочка, автомобилисты получат возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км). Это половина всей М-11, которая будет введена в эксплуатацию на всем протяжении в конце 2018 года», – сообщили в госкомпании «Автодор».

Новый участок дает возможность сократить поездку из Москвы в Санкт-Петербург практически на треть, передает «Интерфакс».

Отмечается, что автодорога М-11 соответствует категории «автобан» с расчетной скоростью движения 150 км/ч. Общая протяженность дороги (от МКАД до Кольцевой автомобильной дорогой Санкт-Петербурга) составляет 669 км, преодолеть которые можно за 5–5,5 часов вместо прежних 8–9 часов.

Отмечается, что ввод М-11 будет полезен с учетом большого объема грузопотока из портов Балтийского моря в центральные регионы России, а сама магистраль является частью сети международных европейских и азиатских автомобильных дорог и входит в состав 9-го Панъевропейского транспортного коридора (Хельсинки – Санкт-Петербург – Московская область – Юг России).