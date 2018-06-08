Жители Германии усомнились в целесообразности встреч G7

Почти половина немцев считают, что саммиты G7 не имеют смысла на фоне разногласий между европейскими странами и США, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом YouGov.

При этом 19 процентов опрошенных высказались за полную отмену существующего формата встреч, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Около 26 процентов респондентов отметили, что на время нужно отстранить президента США Дональда Трампа от участия во встречах G7.

Только каждый третий участник опроса высказался за сохранение существующего формата саммита.

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй отказались проводить двусторонние переговоры на саммите G7 из-за неприязненных личных отношений.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с критикой внешней политики президента Трампа.

Напомним, США фактически оказались в изоляции среди партнеров по G7 после введения пошлин на сталь и алюминий.