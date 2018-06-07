Жительница Екатеринбурга избила полицейского пельменями

В Екатеринбурге женщина ударила полицейского по голове пакетом с двумя килограммами замороженных пельменей, после чего страж правопорядка обратился к врачам.

Инцидент произошел в отделении полиции, после того, как туда доставили 39-летнюю екатеринбурженку, сообщает Ura.ru. Чуть ранее женщина купила в магазине два килограмма пельменей и попыталась украсть бутылку коньяка. Ее задержали и привезли в отдел полиции №10 на улице Кишиневской.

Помощник оперативного дежурного сделал ей замечание, после чего задержанная со всей силы ударила 43-летнего сотрудника по голове пакетом с пельменями. Полицейский почувствовал сильную боль, и ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

«Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья», – сообщил и. о. руководителя СО по Железнодорожному району СК Екатеринбурга Егор Медведевских.

В марте в Екатеринбурге уже происходил необычный инцидент, связанный с пельменями. Тогда неизвестные ограбили кафе «Замес» в центре города, вынеся из заведения 50 килограммов этого замороженного продукта.