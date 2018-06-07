«Турецкий поток» могут продолжить «Посейдоном»

Проект «Посейдон» продолжает рассматриваться в качестве одного из вариантов продолжения «Турецкого потока», заявила глава «Газпром Экспорта» Елена Бурмистрова.

Бурмистрова, в ответ на соответствующий вопрос, ответила, что «Посейдон» по-прежнему «рассматривается как один из вариантов продолжения «Турецкого потока»; с этой целью рассматриваются «все варианты», передает ТАСС.

В свою очередь зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «трасса будет объявлена, когда будет объявлен аукцион, по которому можно будет гарантированно заказать определенные мощности».

При этом ранее в Газпроме заявили, что о прокладке газопровода «Турецкий поток» в Болгарию напрямую из Черного моря речи не идет.