Газпром рассказал о планах тянуть «Турецкий поток» в Болгарию по морю

Пока о прокладке газопровода «Турецкий поток» в Болгарию напрямую из Черного моря речи не идет, заявили в Газпроме.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что Россия может построить вторую нитку «Турецкого потока» в Болгарию напрямую через Черное море. До этого премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о желании Болгарии получать российский газ по отдельному газопроводу.