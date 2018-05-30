Песков объяснил, как могут провести «Турецкий поток» в Болгарию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может построить вторую нитку «Турецкого потока» в Болгарию напрямую через Черное море.

«Болгария проявляет интерес, его реализуемость на практике обусловлена рядом причин, то есть невозможно реализовывать, не имея определенных гарантий Еврокомиссии, самой Болгарии, учитывая предыдущий опыт. Этот интерес интересен и самим болгарам, и Москве, поэтому работа уже будет вестись в прикладном плане», – сказал Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, Болгария планирует создать газовый хаб, «получить некое ответвление». «Вопрос откуда, по какой ветке, через какие границы», – отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что строительство ответвления в Болгарию возможно и со стороны Черного моря.

«Но если «Южный поток» реализовывался в направлении Болгарии, то «Турецкий поток» фактически реализован, и конечно, здесь сложнее, но все равно заинтересованность есть у обеих сторон», – добавил Песков.

Ранее в среду премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о желании Болгарии получать российский газ по отдельному газопроводу.