Путин прокомментировал ситуацию со Скрипалями

Россия стремится к получению доступа к гражданке России Юлии Скрипаль, отравленной в британском Солсбери, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Владимир Путин отметил, что если бы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были поражены боевым отравляющим веществом, то они бы погибли за секунды.

Однако теперь стало известно о выздоровлении Скрипалей; это говорит о том, что против них не был применен нервно-паралитический газ.

Москва продолжает добиваться получения доступа к гражданке России Юлии Скрипаль, а также возможности принять участие в расследовании дела об отравлении.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Напомним, Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая, Юлию – 9 апреля. Сейчас их состояние улучшается.