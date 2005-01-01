На Украине отреагировали на предложение Ефремова забрать Крымский мост

Российский актер Михаил Ефремов либо пошутил, либо показал свою глупость, предложив в знак примирения передать в распоряжение Киева Крымский мост, заявил украинский журналист Айдер Муждабаев.

Муждабаев заявил, что «Михаил Ефремов – хороший актер, но либо это была шутка, либо это просто глупость», и добавил, что Украина не проститутка, чтобы брать деньги в знак примирения, передает украинское издание OBOZREVATEL.

Журналист сказал также, что Россия якобы украла у Украины Крым и мост и «ворованное надо возвращать в полном объеме».

В блогосфере также жестко раскритиковали заявления Ефремова, предложив вместо Крымского моста «отдать» Украине самого актера.

Тут местный алкаш, которого по-моему, скромному мнению, некоторые называют актером Ефремов, предложил отдать Крымский Мост укре, типо чтобы замирится.

Я же предлагаю вариант круче; отдать укре Ефремова, бесплатно, нам он все равно не нужен, а порошенке будет с кем бухать. — Кира Якушина (@KiraYakushina) 6 июня 2018 г.

Напомним, Ефремов предложил «решить вопрос» с Крымом откупом от Украины – предоставить Киеву бесплатный газ или передать Крымский мост для взимания платы за проезд.

Актер Алексей Панин, комментируя интервью Ефремова, заявил, что тот «лучший», а половина народонаселения россиян – зомби.

При этом в Госдуме напомнили, что опыт российско-украинских отношений показал: на какие бы уступки ни шла Москва перед Киевом, тот все равно не идет на восстановление отношений.