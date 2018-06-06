Панин прокомментировал интервью Ефремова

Актер Алексей Панин, комментируя интервью своего коллеги Михаила Ефремова, заявил, что половина народонаселения россиян – зомби.

Так он прокомментировал интервью своего коллеги, актера Михаила Ефремова, которое тот дал блогеру Юрию Дудю. Панин назвал Ефремова лучшим и добавил, что ему «жаль только, что половина народонаселения нашей зомби страны, большую часть того что он говорил даже не поймет». Об этом он написал в Instagram.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 6 Июн 2018 в 1:17 PDT

Панин привел часть интервью, в котором Ефремов на вопрос, хорошо ли ему живется в России, отвечает, что ему живется все лучше и лучше, если не включать телевизор.

Ранее Ефремов предложил «решить вопрос» с Крымом откупом от Украины – предоставить Киеву бесплатный газ или передать Крымский мост для взимания платы за проезд.

Ранее Алексей Панин посмеялся над патриотическими высказываниями россиян, вызвав шквал критики в свой адрес.