Астрономы предупредили о мощной магнитной буре

Мощная магнитная буря разыграется над Землей 28 июня, магнитосфера будет возбужденной 27 и 29 июня, сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Отмечается, что буря будет первого уровня мощности – G1 по пятибалльной шкале, передает РИА «Новости».

Магнитные бури, соответствующие классификации G2, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

Предыдущая буря произошла 2 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года – 20 апреля. 17 мая произошла магнитная буря второго уровня.

Специалисты центра «Антистихия» сообщили, что в 2018 году на Земле ожидаются несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных.