КНДР приступила к ликвидации ключевого ракетного полигона

Северная Корея начала ликвидацию ключевого полигона для испытания двигателей баллистических ракет севернее города Кусон.

По данным американской исследовательской группы при Центре имени Генри Стимсона, новые фотографии со спутника позволяют с уверенностью говорить о том, что северокорейские власти уничтожили инфраструктуру стенда для проведения испытаний ракетных двигателей на полигоне, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал 38 North.

Американские неправительственные специалисты отметили, что, судя по снимкам, работы по ликвидации стенда начались на полигоне во вторую неделю мая и были почти полностью закончены к 19 мая.

24 мая в КНДР демонтировали ядерный полигон Пхунгери. После его закрытия у КНДР не осталось полигонов для подземных ядерных испытаний. В Сети появилось видео, на котором запечатлен взрыв полигона Пхунгери в Северной Корее.