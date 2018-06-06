Путин назвал матчи, которые посетит на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что на чемпионате мира по футболу посетит матч открытия и финал, а также, возможно, другие матчи.

«Да, я буду смотреть. И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх» – передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой «Международное радио Китая» слова Путина.

Напомним, ранее в среду российский президент Владимир Путин рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира по футболу 2018 года.