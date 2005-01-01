Уткин уличил Черчесова во лжи

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин поймал на лжи главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который заявил, что в качестве игрока принимал участие в трех чемпионатах мира.

«А зачем Черчесов сказал, что он на трех чемпионатах мира был как игрок? Ведь на двух же. Вот зачем это вранье? Или он реально не помнит?» – написал Уткин в своем Twitter.

Черчесов выступал в составе сборной России на мировом первенстве в 1994 и 2002 годах.

Напомним, во вторник сборная России на московской «ВЭБ Арене» сыграла вничью с Турцией в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018, итоговый счет встречи – 1:1.

Ранее Уткин, комментируя перспективы сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018, заявил, что команду спасет от позора лишь отвага игроков. Он также высказывался о Черчесове в оскорбительных выражениях.