Госдума разрешила банкам блокировать электронные кошельки россиян

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает банкам блокировать деньги на электронных кошельках россиян в случае, если есть подозрение, что операции на них провели без согласия владельцев.

Текст законопроекта размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что в последние годы «наблюдается устойчивая тенденция роста числа несанкционированных операций, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания».

Депутаты предлагают «законодательно закрепить право кредитной организации на приостановление на срок до двух рабочих дней перевода денежных средств и использование электронных средств платежа при выявлении признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика», говорится в пояснительной записке.

Банки получат право блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей. Документ должен помочь россиянам, данные карт которых попали в руки мошенников.

«Реализация Законопроекта позволит снизить рост числа несанкционированных операций, совершенных с использованием систем ДБО, а также предотвратить потери кредитных организаций с банковских счетов юридических и физических лиц», – говорится в пояснительной записке.