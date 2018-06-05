Омичка предстанет перед судом за слежку за мужем при помощи GPS-трекера

Следственный комитет Омской области завершил расследование в отношении 33-летней женщины, решившей продать GPS-трекер, при помощи которого она вела слежку за мужем.

Жительница Омска начала подозревать своего супруга в измене и решила приобрести через интернет GPS-трекер – специальное средство для слежки. Женщина установила прибор в машину мужа, чтобы прослушивать все разговоры. Однако через несколько месяцев омичка решила его продать через сайт объявлений за тысячу рублей, сообщает РИА «Новости».

При передаче денег за прибор 33-летняя жительница Омска была задержана правоохранительными органами. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного 138.1 статьей УК России о незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Сейчас дело правонарушительницы направлено в суд. Женщине грозит штраф или ограничение свободы.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишения свободы на срок до четырех лет», – рассказали в управлении.

Напомним, что недавно тема уголовных дел за покупку и использование специальных средств для слежки подняли во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Тогда обсуждалось дело фермера Евгения Васильева из Курганской области, который в связи со своей инвалидностью приобрел GPS для слежки за своим теленком. Путин пообещал разобраться с ситуацией.

Дело мужчины дошло до суда, однако в марте 2018 года уголовное оно было закрыто в связи с тем, что фермер не планировал незаконно получать информацию. Прокуратура запоздало извинилась перед Васильевым и решила перепроверить все дела о незаконном обороте устройств слежения. Депутат Наталья Поклонская предложила свое решение проблемы «шпионских» средств.