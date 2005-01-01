Украинская звезда Playboy оказалась проституткой

Модель Виталию Галлямову, появлявшуюся в украинском издании Playboy в качестве девушки месяца, задержали в московской гостинице за проституцию.

Девушку задержали в ходе «контрольной закупки», сообщает «Рен-ТВ». Модель пыталась убедить полицейских, что в номере гостиницы была с любимым человеком. Однако на видео Галлямова просит у незнакомца 20 тыс. рублей за оказание интим-услуг.

Тем не менее, модель признала, что занималась проституцией, заявив о том, что на панель ее толкнули «тяжелые жизненные обстоятельства». Галлямова сообщила, что таким способом зарабатывала в месяц около 3 тыс. долларов.

Сообщается, что звезду украинского Playboy, скорее всего, депортируют из России на родину. Также ей грозит штраф.