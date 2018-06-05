Алтайский депутат попросил политубежище на Украине

Бывший сельский депутат из Республики Алтай Айдар Кудирмеков сбежал из России и попросил политубежище на Украине; до этого он стал фигурантом дела о мошенничестве.

Так, в рамках расследования экс-депутату Кудирмекову была назначена психиатрическая экспертиза, однако он решил избежать лечения и уголовного преследования, скрывшись за границей, сообщает интернет-портал Amic со ссылкой на SM News.

Несколько дней назад Кудирмеков вылетел в Минск, а оттуда – на Украину. В Киеве он якобы попросил политического убежища.

В январе 2018 года Кудирмеков был освобожден от должности депутата Кырлыкского сельского поселения из-за выявленных прокуратурой нарушений антикоррупционного законодательства.

Экс-депутата подозревают в том, что осенью 2017 года он пытался повторно получить деньги от редакции газеты «Постскриптум». Сумму в 5 тыс. 150 рублей редакция была ему должна после того, как проиграла один из судебных исков.

Сумму выплатили, однако Кудирмеков «не заметил» перевод и обратился с исполнительным листом к судебным приставам.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам). В рамках расследования планировалось направить Кудермекова на стационарную психиатрическую экспертизу.

Отмечается, что ранее экс-депутат неоднократно проводил одиночные пикетирования перед приемной полномочного представителя президента в СФО.