На Ставрополье пожаловались на невыплаты компенсаций после прямой линии

Жительница села Краснокумское Валентина Саковская, потерявшая дом из-за паводка в 2017 году на Ставрополье и обратившаяся в ходе прямой линии к президенту Владимиру Путину, рассказала, что некоторые односельчане все еще ждут компенсаций из федерального центра.

В ходе «прямой линии» с Путиным 15 июня 2017 года Саковская сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей от паводка органы власти и МФЦ просили платить. Краевые власти проблему в поселке позже решили. В прошлом году Саковская получила сертификат и переехала в новый дом.

Как рассказала Саковская, некоторые люди в селе все еще ждут компенсаций, некоторые совсем недавно получили жилищные сертификаты, передает РИА «Новости».

«Люди разобрались почти все. У кого были суды, кто доказывал, что они живут там, допустим, прописка в городе, а проживали в зоне затопления. Вот они сейчас ждут получения федеральной выплаты, краевую они получили давно, а федеральную только начинают получать. Последние сертификаты недавно выдали. У людей, у которых ошибки были, например, смена документов во время оформления, – они тоже получили», – рассказала Саковская.

По ее словам, со сменой главы Георгиевского городского округа, куда входит село Краснокумское, в населенном пункте стали происходить положительные изменения.

«У нас делают дороги, освещение, где его нет. Молодец у нас глава города, он поменялся, помогает населению, выслушивает, старается хоть чем-то помочь. Был случай, что у нас мужчина один умер, хозяин дома одного. И вот, чтобы не ждать вступления в наследство, – дом был в ужасном состоянии – он помог, чтобы родственники получили сертификат. Населению хорошо помогают», – добавила Саковская.

Между тем, жительница Ижевска Анастасия Вотинцева, которая пожаловалась президенту на аварийный дом в ходе прямой линии, весной справила новоселье и украсила новую квартиру фотографиями с морского побережья в Сочи, где она отдыхала с семьей по путевке, подаренной на день рождения Путиным.

Анастасия проживала в маленькой квартире аварийного барака на проезде Чапаева, которая осталась от родителей, вместе с сестрой и тремя детьми четырех, девяти и 16 лет. При расселении аварийного дома власти дали сестрам две квартиры.

«И мне выделили квартиру-студию, и сестре с детьми. Раньше впятером жили в комнатке 22 квадратных метра, а сейчас у каждой из нас просторные и уютные квартиры. Очень рады, что проблема жилья так решилась. Мы въехали в студии с ремонтом, самим не пришлось заниматься этим. Справили новоселье весной, пригласили родственников, гостей, сейчас обживаем квартиру, покупаем мебель», – рассказала Вотинцева.

По ее словам, новый дом расположен в том же районе, где был барак. «Наш старый барак находится в нескольких сотнях метров от нового дома, так что из-за переезда детям не пришлось менять детский сад и школу», – пояснила Вотинцева.