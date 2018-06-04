Москвич на Lexus перепутал место парковки и сообщил об угоне своего авто

Житель Москвы сообщил об угоне автомобиля Lexus RХ-450, а затем обнаружил, что перепутал место парковки своего транспортного средства, сообщили в столичном ГУ МВД.

Как передает РИА «Новости», полиции автомобилист сообщил, что утром оставил свою машину на платной стоянке возле дома, а вечером не смог обнаружить ее. Правоохранители проверили машину по базам данных эвакуации и перемещения, в которых указанный автомобиль не значился.

Впоследствии автомобиль полицейские обнаружили около дома №23 по Леонтьевскому переулку, через несколько домах от места «угона», указанного заявителем.

Каких-либо противоправных действий с автомобилем никто не совершал. Как пояснил представителям МВД владелец Lexus RХ-450, он перепутал место парковки и претензий ни к кому не имеет.