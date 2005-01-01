Лавров встретился в Африке с главой МИД Китая

В столице ЮАР состоялась встреча глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И.

Лавров заявил, что Москва, как и Пекин, надеется на «наращивание преемственности в контактах в интересах развития внешнеполитической координации» между двумя странами.

«У нас очень хороший фундамент, который был заложен нашими руководителями», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что накануне саммита ШОС глава российского государства Владимир Путин совершит визит в Циндао. По словам министра, «схема визита согласована». По мнению Лаврова, стороны «имеют очень хороший пакет договоренностей, которые будут одобрены».

Ван И поздравил Лаврова с переназначением на пост главы МИДа: «Мне приятно, что мы можем продолжать работать с вами, совместными усилиями укреплять наше сотрудничество на благо развития наших стран, защиту наших стратегических интересов».

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что Москва и Пекин смогут «вносить вклад в мир и развитие на планете». Как заявил китайский министр, «в меняющемся современном мире мы должны своевременно активизировать стратегические контакты».

Лавров и Ван И прибыли в Преторию для участия в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС, передает ТАСС.

В Претории также состоялась встреча руководителя МИД России с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.