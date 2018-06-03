Лавров за день встретился с двумя африканскими президентами

В Претории состоялась встреча руководителя МИД России Сергея Лаврова с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщает министерство.

Об этом сообщается на станице МИД России в Facebook.

В ЮАР Лаврова прибыл, чтобы принять участие в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС, пленарная сессия состоится в понедельник, передает ТАСС.

В 2018 году в БРИКС председательствует ЮАР, саммит лидеров пройдет в июле в Йоханнесбурге, передает РИА «Новости».

При этом в воскресенье Лавров встретился не только с президентом ЮАР, но и с президентом Руанды Полем Кагаме. Руанду российский министр посетил в первой половине дня, а позднее прибыл в ЮАР.