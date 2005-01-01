Володин пристыдил европейские страны за реакцию на дело Скрипаля

Европейским странам, должно быть, стыдно за высылку российских дипломатов после бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, предположил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Многие европейские страны поддались этой провокации, приняли решения, за которые им наверняка сейчас стыдно», – сказал Володин на встрече с вице-президентом Восточной Республики Уругвай Лусией Тополански, передает ТАСС.

Он отметил, что в этой истории нет ни доказательств, ни логики. «Всем очевидно, что, если речь идет об отравлении с использованием боевого вещества, последствия наверняка должны были быть летальными. Но когда мы видим тех, кого отравили, в добром здравии (и слава богу, что это так), возникают вопросы, что же произошло на самом деле», – пояснил он.

Володин сказал о нестыковках в обвинениях, предъявляемых России. По его словам, если у Великобритании есть антидот, то есть и само вещество. «Тогда к чему эти обвинения в адрес России?», – спросил он.

«В остатке есть одно... напряжение, которое возникло в мировом сообществе», – подвел он итог.

При этом спикер поблагодарил руководство Уругвая, которое не стало высылать российских дипломатов, несмотря на давление со стороны США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лондон охмурил Европу аферой с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав привести доказательства виновности России, но так и не предоставив их.

Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в этом Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».