В Саудовской Аравии впервые создали минкультуры

Впервые в истории Саудовской Аравии в правительстве страны создано министерство культуры, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ об упразднении министерства культуры и информации, сформировав два независимых ведомства.

Руководить минкультуры назначен принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд, один из соратников кронпринца-реформатора Мухаммеда бен Сальмана. Ранее он был главой королевской комиссии по развитию региона Эль-Ула, где заключил партнерские соглашения с правительством Франции и Институтом арабского языка в Париже, передает ТАСС.

Имя принца Бадра впервые было предано широкой огласке после скандала в 2017 году – его называли покупателем картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» на аукционе Christie's за рекордные 400 млн долларов у российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Однако принц опроверг эти данные.

Министерство культуры появилось по стратегии королевства «Видение-2030», в результате которой в стране произошли разительные перемены, в том числе в области культуры и искусства.