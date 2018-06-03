В Дагестане уничтожен боевик

Силовики уничтожили в ходе скоротечного боя в Цумадинском районе Дагестана одного боевика, сообщил источник в силовых структурах республики.

«Силовики в ходе скоротечного боя уничтожили в Цумадинском районе Дагестана боевика из местной бандгруппы Шамиля Алиева», – передает его слова ТАСС.

По его словам, при боевике нашли автомат, патроны и гранату.

Ранее в двух населенных пунктах этого района был введен режим КТО.