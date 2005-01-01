Неопытная девушка-пилот посадила самолет на дороге в США

Начинающий американский пилот посадила однодвигательный самолет посреди улицы в калифорнийском городе Хантингтон-Бич. Видео успешной посадки опубликовано в Сети.

Автор ролика, опубликованного на YouTube, сообщил, что инцидент произошел 1 июня. Водитель признается, что шум самолета принял за мотоцикл, а потом заметил проносящийся над ним самолет.

Очевидец отметил, что посадка, выполненная пилотом-студентом с 20 часами налета, была идеальной.

Отмечается, что жертв и аварий из-за посадки самолета на проезжей части удалось избежать. Пилот не задела и линии электропередач.

В городской полиции восхитились навыками находившейся у штурвала девушки, правоохранители отметили ее сообразительность. «Некоторые пилоты просто не знают, по какой части дороги водить!» – пошутили стражи порядка.

Уточняется, что у самолета были проблемы с двигателем, до аэропорта долететь он не смог.