В Сети поглумились над опозорившимися в России немецкими футболистами

В соцсетях бурно отреагировали на вылет сборной Германии с чемпионата мира 2018 года, высмеяв их за сенсационное поражение корейцам.

«Вот это да... Исторический чемпионат. Главная пока что сенсация. Как пишут в твиттере, не везет немцам на русской земле, ни с мечом, ни с мячом», – пишет доброволец ополчения ДНР и блогер Александр Жучковский на своей странице «ВКонтакте».

«Позор. Смотреть противно. Стадо зажравшихся баранов», – пишет бывший вице-премьер Альфред Кох.

«Не надо немцам в июне соваться в Россию», – написал публицист Егор Холмогоров.

Кто-то счел, что лучшим саундтреком к итогу выступления немцев станет музыка из «Титаника».

South Korea eliminating Germany with Titanic music pic.twitter.com/uKJz4NulaV — Gabriel (@GabrielB_WAO) 27 июня 2018 г.

Известный комментатор Василий Уткин в своем Twitter также выразил удивление в связи с поражением немцев.

«Ну, немцы! Я от вас в шоке. Настолько, что и не жалко совсем», – написал он.

Журналист Станислав Купцов заметил, что «сборная России выступила на домашнем мундиале лучше действующих чемпионов мира немцев», и напомнил, что еще четыре года назад сборная Германии побеждала бразильцев со счетом 7:1.

«Потрясающе! Горжусь», – написал он.

Напомним, сборная Германии проиграла корейцам со счетом 0:2 и заняла последнее место в группе, хотя является действующим чемпионом мира.