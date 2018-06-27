Возбуждено уголовное дело о незаконном удержании пенсионерки в автобусе

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о незаконном удержании 77-летней женщины в душном автобусе в Барнауле.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 127 УК РФ («незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением») после появления сюжета на одном из телеканалов Алтайского края, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В сюжете рассказывалось о том, что днем 22 июня кондуктор и водитель пассажирского автобуса в Барнауле в течение часа удерживали 77-летнюю женщину в салоне из-за того, что она забыла дома пенсионное удостоверение и деньги, хотя проездной у нее был.

«В рамках расследования уголовного дела следователи должны дать юридическую оценку не только действиям водителя и кондуктора, но руководства транспортной компании, которые обязаны обеспечивать соблюдение прав пассажиров», – сообщила Петренко.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей, уже проведен осмотр автобуса, в транспортной компании изъяты документы и опрошен ее руководитель.

Дело взято на контроль в центральном аппарате СК.