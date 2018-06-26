АвтоВАЗ объявил отзыв более 7 тыс. автомобилей Lada Xray

АвтоВАЗ отзывает 7,22 тыс. автомобилей Lada Xray из-за дефектов элементов подвески, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В пресс-релизе на сайте ведомства отмечается, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного», – сообщили в Росстандарте, добаваив, что АвтоВАЗ проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.

Также автовладельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их машина под отзыв, сопоставив VIN-код с опубликованным на вейте ведомства перечнем, после чего связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

В Росстандарте также сообщили, что на отзываемых автомобилях Lada XRAY проверят качество поворотного кулака и, при необходимости, заменят его за счет производителя.

Напомним, 13 июня сообщалось, что АвтоВАЗ отзывает в России 38 тыс. 808 автомобилей Lada 4х4.