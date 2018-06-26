Представитель Эрдогана посоветовал конгрессмену США заткнуться

Представитель президента Турции Ибрагим Калын рекомендовал ведущему американскому конгрессмену, демократу в комитете Палаты представителей по разведке Адаму Шиффу заткнуться в ответ на его заявление об итогах выборов.

«Президенту Эрдогану безусловно не нужны ваши поздравления. Турецкий народ высказался. Вам нужно заткнуться», – написал Калын в Twitter.

До этого Шифф заявил, что Эрдоган «выиграл» досрочные выборы только за счет «уничтожения оппозиции с помощью арестов, насилия и подавления свободы прессы». «Не поздравляю», – написал он.

Напомним, по итогам прошедших в воскресенье досрочных выборов президента Турции победил действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В понедельник президент России Владимир Путин направил Эрдогану поздравительную телеграмму.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что означает новая победа Эрдогана.