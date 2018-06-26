Россиян попросили воздержаться от дальних поездок на авто

Автовладельцам рекомендуется соблюдать аккуратность на дорогах и воздерживаться от дальних поездок в условиях аномальной жары, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции (ГАИ).

«Госавтоинспекция МВД России призывает водителей быть аккуратнее на дороге в жаркую погоду и, по возможности, воздержаться в эти дни от дальних поездок, чтобы максимально снизить негативное влияние природных факторов на дорожную обстановку», – цитирует сообщение «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что на этой неделе синоптики обещают в Центральном федеральном округе термометру воздуха на ровне 30 градусов. Повышенная температура опасна для автомобилистов, поэтому на дороге следует быть предельно внимательными и осторожными.

Водителям посоветовали заранее проверять техническое состояние автомобиля, работу системы кондиционирования, электронику и состояние аккумулятора во избежание его «закипания».

Во время поездки в жаркую погоду ГАИ рекомендует время от времени протирать лицо и шею влажной салфеткой, брать с собой термос с прохладительным напитком, а лучше всего минеральную воду.

Кроме этого в ведомстве напомнили, что из-за высокой температуры воздуха возможны резкие перепады давления, в связи с чем следует возить с собой соответствующие лекарства. Также в ГАИ категорически предостерегли от оставления в салоне автомобиля детей и домашних животных.

Напомним, 23 июня две девочки в возрасте полутора и трех лет погибли от перегрева, забравшись в припаркованную во дворе дома в Ростове-на-Дону машину.

На вторник, 26 июня, синоптики прогнозировали в столичном регионе жаркую погоду без осадков.