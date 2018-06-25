От жары в припаркованном автомобиле погибли две девочки в Ростове-на-Дону

Две девочки в возрасте полутора и трех лет погибли от перегрева, забравшись в припаркованную во дворе дома в Ростове-на-Дону машину, по факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, 23 июня трое детей 13, 3 и 1,5 лет несколько часов находились без присмотра родителей по месту жительства.

«По возвращении домой родители обнаружили в своем автомобиле, припаркованном во дворе дома, двоих своих детей 3 и 1,5 лет без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме», – сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что причиной смерти детей, предположительно, стал перегрев. Назначены экспертизы. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».