Американская писательница призвала США к ответу за «освобождение» Ракки

Во время бомбежек сирийской Ракки американская коалиция не считалась с многочисленными потерями среди мирного населения и уничтожением самого города, пишет американская писательница Молли Крабаппл в статье для The Guardian.

Писательница уверена, что Вашингтон должен загладить свою вину перед местными жителями, восстановив разрушенные дома и выплатив компенсации семьям погибших, передает текст статьи ИноТВ.

Крабаппл ссылается на доклад правозащитной организации Amnesty International, согласно которому США совершали военные преступления во время «освобождения» сирийской Ракки от террористической группировки «Исламское государство*». Чтение этого документа приводит в ужас, признается писательница.

«39 членов единственной семьи убиты. Отец, слушающий мольбы своих погребенных под обломками детей, которые медленно умирали от жажды. Город уничтожен. Сотни, возможно, тысячи мирных жителей погибли, а не 21 человек, о чем так насмешливо утверждают американские военные», – пишет Крабаппл, отмечая, что не только американские СМИ, но и большинство антивоенных движений предпочли игнорировать жертвы, к которым привели действия западной коалиции в Сирии.

«Америка двигается дальше, особо не заботясь о руинах, которые остались после этих бомбежек», – подчеркивает Крабаппл.

По данным правозащитников, только за последние четыре месяца наступления на Ракку погибли 1,4–2 тыс. мирных жителей, а сам город был уничтожен на 90%. США, считая оправданными любые действия против ИГ*, не принесли извинений за эти смерти, обращает внимание Крабаппл.

Автор статьи напоминает, что после американской атаки в Дейр-эз-Зоре в сентябре 2016 года, в результате которой погибли 62 сирийских военнослужащих, США выразили сожаление. «Ведь эти солдаты сражались за армию, которая поддерживает Россию, а одна сверхдержава должна вести себя деликатно с другой», – заявила Крабаппл, подчеркивая, что у «обездоленной Ракки» не оказалось таких союзников.

Кроме того, отмечает автор статьи, в марте администрация США заморозила выплату 200 млн долларов для стабилизации регионов, ранее находившихся под контролем ИГ. В Ракке нет ни электричества, ни водоснабжения, а самой популярной работой является расчистка завалов. По ее словам, этим опасным делом заняты даже дети.

В западной коалиции доклад Amnesty назвали не соответствующим действительности, однако «официальные отрицания не смогут скрыть правды», подчеркивает автор статьи.

Она призвала США заплатить за восстановление разбомбленного ими города и выплатить репарации семьям убитых ими тысяч мирных жителей. «Что-либо меньшее будет означать, что «освобождение» Ракки – еще одно предательство, на которое мир обрек Сирию», – заключает Молли Крабаппл.

Напомним, в конце мая эксперты британской мониторинговой группы Airwars констатировали, что удары американской коалиции, которые преподносятся как «умные» и «сверхточные», привели к гибели 9,6 тыс. мирных граждан Сирии и Ирака.

В апреле Минобороны опубликовало доказательства разрушения Ракки возглавляемой США коалицией.