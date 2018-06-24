Названо число пострадавших при покушении на президента Зимбабве

При взрыве на стадионе в Зимбабве пострадало более 40 человек.

Всего 41 человек обратился в медицинские организации Зимбабве с жалобами о ранениях, сообщил министр здравоохранения Дэвид Париренятва местной газете Sunday Mail, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у большинства ранения незначительные, а некоторым была проведена операция.

В субботу на стадионе города Булавайо, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва произошел взрыв.