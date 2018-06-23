Полицейских в Ливане переодели в откровенную одежду ради туристов

Власти ливанского города Бруммана распорядились переодеть молодых девушек-полицейских в откровенную одежду ради привлечения туристов.

Девушки-полицейские в Бруммане патрулируют городские улицы в коротких черных шортах, обтягивающих майках и красных беретах.

Такие изменения являются инициативой мэра города Пьера Ашкара, по мнению которого это не только привлечет туристов, но и улучшит имидж страны в глазах Запада, передает RT.

Однако не все жители Ливана согласились с градоначальником – в соцсетях раскритиковали использование красивых молодых девушек для привлечения туристов, и отметили, что форму мужчин-полицейских менять не стали.

Однако одна из девушек-полицейских Саманта Саад заявила, что ей нравится эта работа. Она надеется на проведение подобных акций каждый летний сезон.