Ряд военных учений США и Южной Кореи приостановлен

США и Южная Корея на неопределенный срок приостановили «выбранные» военные учения, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В частности, речь идет об учениях Freedom Guardian, а также еще двух, которые должны были пройти «в рамках программы обменов для корейских морских пехотинцев». Учения были запланированы «на следующие три месяца», передает ТАСС.

Решение принято по итогам встречи Мэттиса с главой Госдепа Майклом Помпео, советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой комитета начальников штабов американских вооруженных сил генералом Джозефом Данфордом.

В зависимости от того, будет ли Северная Корея «добросовестной» в переговорах, возможны «дополнительные решения».

Перед этим глава Пентагона сообщал, что намерен обсудить с Помпео и Болтоном возможность приостановки учений Ulchi Freedom Guardian.