«Изобличающая» политику Трампа фотография с девочкой оказалась фейком

Одинокую плачущую девочку, ставшую символом притеснения мигрантов в США, никогда не разлучали с матерью, пишет Buzzfeed.

Дэн Хавьер Варела Эрнандес, отец двухлетней девочки из Гондураса по имени Янела Дениз, рассказал, что его дочь и мать никогда не разделяли, передает Breitbart. Он подтвердил, что их семью поймал пограничный патруль США, однако сообщил, что дочь вместе с матерью находится в специальном центре содержания.

Мать девочки была депортирована из США в 2013 году.

Фотограф Getty Images Джон Мур сделал фотографию маленькой Янелы Дениз, ставшую знаменитой, когда она стояла рядом с мамой, в то время как ее обыскивал сотрудник пограничного патруля в Техасе, сообщает Daily Mail.

В четверг американский журнал Time анонсировал новую обложку, на которой был изображен президент США Дональд Трамп и маленькая плачущая девочка. Изображение символизирует проблему разделения детей мигрантов и их родителей.

Отметим, в апреле в стране была объявлена политика «нулевой терпимости» к мигрантам. С этого момента власти задерживают все переходящие границу семьи с детьми, после чего отправляют родителей в изоляторы, а детей – в специальные центры содержания.