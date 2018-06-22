Украина возжелала открыть у себя предприятие Tesla

Украина планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей на территории страны, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров – компанию Tesla – создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине», – приводит его слова «Интерфакс».

Омелян добавил, что только путем привлечения в страну мировых компаний Украина сможет интегрироваться в мировую экономику и совершить технологический прыжок в сфере инфраструктуры.

В середине июня Омелян говорил, что на Украине в ближайшие пять лет могут запустить первую линию вакуумного поезда по технологии Hyperloop.

В феврале Омелян заявлял о создании в стране площадки для реализации проекта Hyperloop. При этом новость шокировала даже главу города Днепр, где украинские власти планируют реализовать проект. Интернет-пользователи бурно обсуждали заявления украинского министра, фантазируя на тему того, как будет выглядеть «Гiперлуп по-украински».