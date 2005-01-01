Российский болельщик извинился перед иностранной журналисткой

Российский болельщик, который в прямом эфире поцеловал журналистку Deutche Welle Жюльет Гонсалес Теран, извинился за свое поведение.

Мужчина, назвавшийся Русланом, пришел в московский корпункт DW и посредством Skype заявил Гонсалес Теран, находившейся в это время в другом городе, что просит прощения за случившееся.

«Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок шокирует вас... Я знаю, ваша работа тяжела, и надеюсь, вы никогда больше не столкнетесь с таким в вашей карьере. Мне действительно очень жаль», – передает слова россиянина Deutche Welle.

Журналистка его извинения приняла.

Россиянин рассказал коллегам Гонсалес Теран, что на самом деле его неправильно поняли, все затевалось как шутка.

«Я поспорил с другом, что смогу поцеловать в щеку репортера во время прямого эфира. Неподалеку я увидел Жюльет. Я подождал, пока начнется прямой эфир, подбежал, поцеловал ее и покинул кадр», – рассказал он.

По мнению россиянина, неудачная шутка в итоге переросла в подозрения в сексуальном домогательстве.

Напомним, в среду во время трансляции ЧМ-2018 российский болельщик поцеловал и схватил за грудь журналистку канала Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран.