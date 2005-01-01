Санкции США против главы МВД России не сработали

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что пребывание в санкционных списках не помешало ему получить визу США.

«Проблем особых я не вижу и не почувствовал», – сказал Колокольцев, передает ТАСС.

Глава МВД прибыл в Нью-Йорк на встречу руководителей полицейских ведомств государств-членов ООН.

В апреле министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В списке также оказался глава МВД Владимир Колокольцев.