Украинский журналист захотел пожертвовать квартирой ради разговора с Путиным

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что взять интервью у российского лидера Владимира Путина было бы для него «безумно интересно».

В эфире телеканала «112 Украина» он признался, что за разговор с главой российского государства он был бы готов заплатить. Ради двухчасовой беседы с президентом он согласился бы расстаться с одной из своих квартир стоимостью в 50 тыс. долларов.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон раскритиковал министерство иностранных дел своей страны за беспомощность, а «непрезентабельных» сотрудников МИДа Украины назвал «чертями».