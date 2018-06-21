Израиль оценил вероятность новой войны в секторе Газа

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в эфире радио Galei Tzahal прокомментировал возможное обострение в секторе Газа после обмена ракетными ударами с палестинскими радикалами.

«Существует высокая вероятность крупномасштабной военной операции в секторе Газа в ближайшие месяцы», – цитирует Эрдана ТАСС.

Министр отметил, что движение ХАМАС «ошибается в оценке решимости Израиля». По его словам, радикалы «не замечают момента, когда Рубикон уже перейден».

Эрдан напомнил, что в военной операции израильской армии «Нерушимая скала» силы ХАМАС потеряли 2 тыс. человек.

Между тем, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всплеск насилия в секторе Газа может стать причиной серьезного конфликта.



«Я верю в решение, основанное на принципе двух государств. Любые попытки идти в другом направлении вызовут драматическую конфронтацию», – сказал он.

По его словам, недавние эпизоды в секторе Газа еще раз напомнили рисках, которые могут привести к «очень сильному противостоянию в ближайшем будущем».

Гутерриш отметил, что «плана Б быть не может». Генсек ООН заметил, что граждане Израиля и арабы должны относиться с уважением к безопасности и образу жизни друг друга. Попытки отойти от принципа двух государств очень тревожат ООН, подчеркнул Гутерриш.

В среду ВВС Израиля атаковали восемь целей в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел. В понедельник из сектора Газа по Израилю выпустили три ракеты.