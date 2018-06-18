Из сектора Газа по Израилю выпустили три ракеты

По территории Израиля выпущено три ракеты из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Сигналы воздушной тревоги сработали в региональном совете Хоф-Ашкелон и промышленной зоне Ашкелона, передает ТАСС.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что одна ракета, видимо, упала в самом секторе Газа.